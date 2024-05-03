التضامن تكرم كارولين عزمي عن دورها في مسلسل حق عرب

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفنانة كارولين عزمي عن دورها في مسلسل "حق عرب" في مؤتمر نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024



أعربت الفنانة كارولين عزمي في تصريحات خاصة لصدي البلد عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " حق عرب" وأن أبطال المسلسل بذلوا اقصي جهدهم وكان ذلك سببًا للنجاح المسلسل .



وأكدت كارولين أن المسلسل كان يحمل رسالة وله تأثير في عالم الدراما وأكثر دليل على ذلك هو أن النجاح كان ملموس وهذا ما حدث وازداد الإقبال على مصحة الإدمان والخط الساخن للإدمان.

وأضافت أن أحب المشاهد لقلبها في المسلسل مشهد “ الفسيخ ” مع الفنان أحمد العوضى وتلقيت ردود أفعال جميلة على دور أنغام وذلك بسبب حبها الشديد للدور وبذلت قصارى مجهود على الدور.

يذكر أن مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ، ووليد فواز ودينا فؤاد، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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