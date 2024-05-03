عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التضامن تكرم كارولين عزمي عن دورها في مسلسل حق عرب

صدى البلد

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفنانة كارولين عزمي عن دورها في مسلسل "حق عرب" في مؤتمر نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024


أعربت الفنانة كارولين عزمي في  تصريحات خاصة لصدي البلد  عن سعادتها  بمشاركتها في مسلسل " حق عرب" وأن أبطال المسلسل بذلوا اقصي جهدهم وكان ذلك سببًا للنجاح المسلسل .


وأكدت كارولين أن  المسلسل كان يحمل رسالة وله تأثير في عالم الدراما وأكثر دليل على ذلك هو أن  النجاح كان ملموس وهذا ما حدث وازداد الإقبال على مصحة الإدمان  والخط  الساخن  للإدمان.

 

وأضافت أن أحب المشاهد  لقلبها في المسلسل مشهد “ الفسيخ ” مع الفنان أحمد العوضى وتلقيت ردود أفعال جميلة على دور أنغام وذلك بسبب حبها الشديد للدور وبذلت قصارى مجهود على الدور.

 

يذكر أن مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ،  ووليد فواز ودينا فؤاد،   من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

IMG_20240503_155328
IMG_20240503_155328
Screenshot_2024-05-03-15-48-38-74
Screenshot_2024-05-03-15-48-38-74

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

ترشيحاتنا

أحمد لاشين يوضح أسباب حظر مسلسل الحشاشين في إيران.. تفاصيل

ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

1.75 مليون جنيه .. اتحاد القبائل العربية يهدي أبطال الجودو مكافأة مالية

العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

بداية يوليو | انطلاق رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة

قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ