إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

محمد محمود عبدالعزيز: سعادتي لا تُوصف في حضرة يحيى الفخراني

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يارا أمين

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز جمهوره مجموعة صور من حضوره احتفال عيد ميلاد الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي أُقيم داخل المسرح القومي.

وعبّر محمد محمود عبدالعزيز عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة، مؤكدًا أن شعوره بالسعادة نادرًا ما يتكرر إلا في حضرة والده الراحل، إلا أنه شعر بفرحة حقيقية أثناء وجوده إلى جوار يحيى الفخراني، الذي وصفه بالنجم الكبير والصديق الوفي لوالده.

وأشاد بخلق الفنان يحيى الفخراني ووفائه الممتد عبر السنوات، مؤكدًا استمرار هذا الوفاء حتى بعد رحيل والده، كما وجّه له الشكر على العرض المسرحي المميز الذي وصفه بأنه أضاف حضورًا وبهجة خاصة.

كما وجه الشكر لكل المشاركين في العمل من فنانين وفنيين، وكذلك إدارة المسرح القومي، والدكتور أيمن الشيوي، ومخرج العرض شادي سرور، مختتمًا بالدعاء لوالده ولكل الراحلين.

يحتفل الفنان الكبير يحيي الفخراني، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، عيد ميلاد، حيث ولد بمثل هذا اليوم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1945، والذي حصل لاحقا على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس.

قصة دخول يحيى الفخراني مجال الطب 

عمل يحيى الفخراني ممارسا عاما كطبيب لمدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الأمراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية وكان يتمني أن يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل أبعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة أحسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

يحيى الفخراني الفنان 

لفت يحيى الفخراني، انظار المخرجين بصدقه في الآداء والغوص في ادق تفاصيل الشخصية ليسند اليه المخرج محمد فاضل دورا في المسلسل الاجتماعي الشهير (ابنائي الاعزاء شكرا ) الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية كانت بمثابة جواز مرور للفخراني إلى البيوت المصرية.

ولا يعلم البعض أن النجم يحيى الفخراني رفض المشاركة في فيلم المصير مع المخرج الكبير يوسف شاهين وذلك بسبب تقليل أجره. 

