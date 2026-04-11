مد فترة التقديم.. من له الحق في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم..اعرف الإجراءات

عبد الرحمن سرحان

قررت الحكومةمد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وتتزايد عمليات البحث عن الفئات المستحقة والشروط المطلوبة للحصول على وحدات بديلة، خاصة بعد دعوة رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التسجيل للمساعدة في حصر الاحتياجات الفعلية من الوحدات.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن آخر إحصاء رسمي لسكان الإيجار القديم يعود إلى عام 2017، ما يستدعي تحديث البيانات بشكل عاجل لضمان دقة خطط الدولة في توفير البدائل المناسبة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة للراغبين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل مناسبة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.

وفي هذا السياق، أعلنت فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، على أن يكون 12 يوليو 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

حدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:

المستأجر الأصلي للوحدة

من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة

ويشترط للتقديم تقديم طلب رسمي، مع إقرار بإخلاء الوحدة وتسليمها فور استلام البديل.

أولويات التخصيص وفق القانون

وضع القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية في الحصول على الوحدات، أبرزها:

  • المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار
  • الزوج أو الزوجة الممتد إليهما العقد قبل تطبيق القانون

كما اشترط التقدم خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد، مع منح أولوية في الطروحات المستقبلية للوحدات.

شروط الحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد

الإقامة الفعلية في الوحدة

عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور استلام البديل

الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة

ومع اقتراب انتهاء فترة التقديم، يمثل 12 يوليو 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات. الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من نظام السكن البديل، خاصة في ظل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.

ويستهدف هذا النظام تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة في إطار من العدالة والشفافية.

نص قرار وزارة الإسكان.. إجراءات الحصول على وحدة بديلة

ونص قرار وزارة الإسكان على فتح باب التقديم إلكترونيًا أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات، عبر منصة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن التقديم يتم بشكل كامل من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، يليها إنشاء حساب جديد للمتقدم في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، ثم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات اللازمة، قبل إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أشارت إلى ضرورة تقديم طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، إلى جانب صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام البديل، فضلًا عن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

كما تشمل المستندات مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، بالإضافة إلى شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال وفاته، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.

وفيما يخص شروط الاستحقاق، شددت الوزارة على أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع ضرورة الإقامة الفعلية بها، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

