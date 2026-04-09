الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ترجع إلى عام 2017، مشيرًا إلى أن الأرقام الخاصة بوحدات الإيجار القديم شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ ذلك الوقت.



نظام الإيجار القديم

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الإحصاءات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الحكومة ناقشت عددًا من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.



الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات

وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في التقديم للحصول على سكن بديل للراغبين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير حلول عملية تضمن استقرار المواطنين وتخفف من الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.