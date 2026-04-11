فضل صلاة الفجر في جماعة.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون

صلاة الفجر في جماعة من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما تحمله من فضل عظيم وأجر كبير، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة فضل صلاة الفجر، وثواب أدائها في المسجد وأثرها، لما لها من بركة في الرزق وطمأنينة في القلب وحفظ من الله طوال اليوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في جماعة، لما فيها من بركة لبداية يوم جديد وهداية مليء بالخيرات.

فضل صلاة الفجر في وقتها

حدد عدد من الفقهاء بعض الأسرار والفضائل التي ينالها كل مصلٍ حيث كان من أبرز ما قاله العلماء في فضل صلاة الفجر هو :

أن فضل صلاة الفجر في وقتها دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر، كما أن مُصليها يفوز بشهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.

ومن فضل صلاة الفجر في جماعة أخذ ثواب أجر قيام الليل والحفظ في ذمّة الله.

وتعد صلاة الفجر من أسباب جلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».

كما أن صلاة الفجر سبب في دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).

ومن فضل صلاة الفجر أن الدعاء بعدها يرجى قبوله فهو وقت مبارك، كما هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها فقد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».

حكم التكاسل عن صلاة الفجر

وفي السياق، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة الفجر لها خصوصية عظيمة وفضل كبير، لما تتطلبه من مجاهدة للنفس وترك للنوم، وقد ورد في فضلها قول النبي: «مَن صلَّى الصبح فهو في ذمة الله».

وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا غلب النوم المسلم دون تعمُّد، فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة فور استيقاظه، لقول النبي: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى: أما إذا كان التفريط بسبب التكاسل وعدم الأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، كالسهر دون حاجة أو عدم ضبط منبه، فإنه يأثم بذلك، مع وجوب قضاء الصلاة فور الاستيقاظ.

أهم أذكار بعد صلاة الفجر التي تقال حتى الشروق

ورد أن هناك أذكارًا تعادل الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، وهي الواردة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من أمثلته ترديد «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» ثلاث مرات بعد صلاة الفجر.

فقد أخرج صحيح مسلم في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».