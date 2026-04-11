قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: نفسي أشوف صوت عربي يقول نخلي بالنا من بعض
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. إجراءات الاستفادة من إعفاءات الضريبة العقارية
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 11-4-2026
انخفاض أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 11-4-2026
تسريبات جديدة: iPhone Ultra القابل للطي يقترب من موعد الإطلاق
حسن مصطفى: لاعبو الأهلي السبب في النتائج.. والإدارة قامت بدورها
مد فترة التقديم.. من له الحق في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم..اعرف الإجراءات
فضل صلاة الفجر في جماعة.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون
نظر تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو بتهمة تعاطي المخدرات.. الأحد
كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صلاة الفجر في جماعة.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون

صلاة الفجر
صلاة الفجر
أحمد سعيد

صلاة الفجر في جماعة من أعظم العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس، رغم ما تحمله من فضل عظيم وأجر كبير، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة فضل صلاة الفجر، وثواب أدائها في المسجد وأثرها، لما لها من بركة في الرزق وطمأنينة في القلب وحفظ من الله طوال اليوم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في جماعة، لما فيها من بركة لبداية يوم جديد وهداية مليء بالخيرات.

فضل صلاة الفجر في وقتها

حدد عدد من الفقهاء بعض الأسرار والفضائل التي ينالها كل مصلٍ حيث كان من أبرز ما قاله العلماء في فضل صلاة الفجر هو : 

  • أن فضل صلاة الفجر في وقتها دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر، كما أن مُصليها يفوز بشهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.
  • ومن فضل صلاة الفجر في جماعة أخذ ثواب أجر قيام الليل والحفظ في ذمّة الله.
  • وتعد صلاة الفجر من أسباب جلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».
  • كما أن صلاة الفجر سبب في دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).
  • ومن فضل صلاة الفجر أن الدعاء بعدها يرجى قبوله فهو وقت مبارك، كما هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها فقد وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».

حكم التكاسل عن صلاة الفجر

وفي السياق، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة الفجر لها خصوصية عظيمة وفضل كبير، لما تتطلبه من مجاهدة للنفس وترك للنوم، وقد ورد في فضلها قول النبي: «مَن صلَّى الصبح فهو في ذمة الله».

وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا غلب النوم المسلم دون تعمُّد، فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة فور استيقاظه، لقول النبي: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى: أما إذا كان التفريط بسبب التكاسل وعدم الأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، كالسهر دون حاجة أو عدم ضبط منبه، فإنه يأثم بذلك، مع وجوب قضاء الصلاة فور الاستيقاظ.

أهم أذكار بعد صلاة الفجر التي تقال حتى الشروق

ورد أن هناك أذكارًا تعادل الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، وهي الواردة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من أمثلته ترديد «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» ثلاث مرات بعد صلاة الفجر.

فقد أخرج صحيح مسلم في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

مجلس النواب

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

ترشيحاتنا

الأدميرال براد كوبر

مصادر: قائد القيادة المركزية ضمن فريق التفاوض الأمريكي في إسلام آباد

أرشيفي

حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

بالصور

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار

سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد