عمرو أديب: نفسي أشوف صوت عربي يقول نخلي بالنا من بعض

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مذبحة كاملة قامت بها اسرائيل في لبنان و300 قتيل، مضيفا أن :"نفسي أشوف صوت يطالب ان نخلي بالنا من بعض.. ولو سمحتوا تراجعوا بقى شوية.. وشوفوا اللي بيحصل من حواليكم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :""الهدنة هشة واي شيء ممكن يحدث غدا والاتحاد العربي مطلوب حالياً.. هناك كارثة في العالم العربي شوفنا الصواريخ وهى تضرب الدول العربية وانت قاعد ماسك وتقولي مصر حضارتها مش عارف من كام.. ونحتاج الوقوف صفا واحدا".

وقال الإعلامي عمرو أديب: لم نكن إيرانيين أبدا ولم نحب إيران أبدا وليس لدينا علاقات معها.. نحن مع الخليج قلبا وقالبا



وتابع عمرو أديب: مين قال الكويت هتسحب وديعتها الـ٢ مليار دولار.. فالمصري يرد وتحصل مشكلة.. وده بيحصل مع الكويتي والسعودي والإماراتي وهو مفيش موضوع أصلا