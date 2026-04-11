لميس الحديدي: الاستقلال المادي للمرأة مفتاح الأمان والاستقرار

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية الاستقلال المادي للمرأة، مشيرة إلى أنه يمثل عنصر الأمان الأساسي في حياتها ويساعدها على مواجهة أي تعثرات قد تطرأ.

وقالت لميس الحديدي خلال تصريحات إعلامية إن الاستقلال المادي يمنح المرأة القدرة على حماية أبنائها واستكمال تعليمهم، لافتة إلى أن الحياة مليئة بالتحديات والمفاجآت التي تتطلب وجود مصدر دخل مستقل.

وأضافت أن النساء من أكثر الفئات التزامًا في سداد القروض، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم المرأة المعيلة اعتمادًا على قدرتها الكبيرة على تحمل المسؤولية داخل الأسرة.

كما أوضحت لميس الحديدي أن المرأة تميل أيضًا إلى الادخار والاستثمار طويل الأجل، سواء عبر فتح حسابات ادخارية لأبنائها أو شراء الذهب والاحتفاظ به كنوع من الأمان المالي.