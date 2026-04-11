حاول إخفاء سرقته بالنار.. الحارس أشعل حريقاً في نُزل شباب الأزهر بسوهاج
بالتزامن مع إجازة الأعياد.. أقل سعر دولار يسجل 52.99 جنيها في البنوك
أحمد مجدي: الأهلي مع توروب كأنه بدون مدرب.. لا شكل ولا هوية فنية
عمرو أديب: كارثة في العالم العربي ونحتاج أن نكون صفاً واحداً
قضاء الصلاة الفائتة.. الحكم الشرعي وكيفية قضائها بطريقة صحيحة
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟
داخل عشة.. التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها مشنوقا في قليوب
هبة عبد الغني لـ صدى البلد : مسرحية أداجيو تجربة متجددة تجمع بين الموسيقى والدراما | فيديو
تفوق كاسح لـ لأهلي.. 17 بطولة مقابل صفر للزمالك في الألعاب الجماعية
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الحر
إسرائيل تستبعد فرنسا من المفاوضات المرتقبة مع لبنان لوقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

توتال إنرجي تعلن توقف العمل في مصفاة رئيسية شرقي السعودية

مصفاة نفط سعودية
مصفاة نفط سعودية
محمود نوفل

أفادت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية بتوقف العمل في مصفاة رئيسية شرقي السعودية، على الساحل الغربي للخليج، بعد تعرضها لأضرار خلال الحرب الجارية في المنطقة.


وبيّنت توتال إنرجي أن حوادث وقعت ليلة 7-8 أبريل، تسببت في أضرار لأحد خطّي المعالجة في المصفاة". 

وذكرت الشركة أنه تم إغلاق الوحدتين بشكل احترازي ريثما يتم تقييم الأضرار.

ويُشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت الخميس الماضي عن هجمات استهدفت مواقع نفطية وغازية، شملت مصفاة "ساتورب"، وهو مشروع مشترك بين "توتال إنرجي" ومجموعة "أرامكو" المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن "الاستهدافات امتدت إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق "ساتورب" في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة "سامرف" في ينبع، ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية". 

وأكد على  أن الهجمات "عطلت عمليات إنتاج في منشآت رئيسية".

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

مجلس النواب

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

صورة من الفيديو

"نقطة المليون جنيه” تشعل الجدل في مصر | أول تعليق من أقارب عريس المنيا : العيلة تجار مواشي

جانب من الحملات

تفتيش 140 منشأة ورصد 51 مخالفة تموينية بالوادي الجديد

التفاصيل

ضبط صاحب فيديو الاعتداء علي الكلاب الضالة بسلاح ناري بالإسماعيلية

المهندس أيمن عطية

محافظ الإسكندرية يحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة

بالصور

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

طريقة عمل سمك السنجاري في البيت.. إليك سر تتبيلة المطاعم الشهية

طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار

سر خطير في مطبخك يسبب أمراضا لأطفالك.. احذري قبل فوات الأوان

سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان
سر خطير في مطبخك ممكن يسبب أمراض لأطفالك… احذري قبل فوات الأوان

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

