توتال إنرجي تعلن توقف العمل في مصفاة رئيسية شرقي السعودية

أفادت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية بتوقف العمل في مصفاة رئيسية شرقي السعودية، على الساحل الغربي للخليج، بعد تعرضها لأضرار خلال الحرب الجارية في المنطقة.



وبيّنت توتال إنرجي أن حوادث وقعت ليلة 7-8 أبريل، تسببت في أضرار لأحد خطّي المعالجة في المصفاة".

وذكرت الشركة أنه تم إغلاق الوحدتين بشكل احترازي ريثما يتم تقييم الأضرار.

ويُشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت الخميس الماضي عن هجمات استهدفت مواقع نفطية وغازية، شملت مصفاة "ساتورب"، وهو مشروع مشترك بين "توتال إنرجي" ومجموعة "أرامكو" المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن "الاستهدافات امتدت إلى مرافق التكرير الرئيسية، بما في ذلك مرافق "ساتورب" في الجبيل، ومصفاة رأس تنورة، ومصفاة "سامرف" في ينبع، ومصفاة الرياض، مما أثر بشكل مباشر على صادرات المنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية".

وأكد على أن الهجمات "عطلت عمليات إنتاج في منشآت رئيسية".