لمروره بضائقة مالية .. مسن ينهي حياته شنقا بإحدى قرى الدقهلية

أقدم مسن على التخلص من حياته شنقا بعزبة الجمال التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية وذلك لمروره بضائقة مالية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى ال.م.إ 55 عامًا، مقيم بعزبة الجمال دائرة المركز، جثة هامدة بها زرقة بالوجه وآثار كدمات وشنق حول الرقبة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته نتيجة مروره بضائقة مالية، تسبب في تدهور حالته النفسية، وشنق نفسه من رقبته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.