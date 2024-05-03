تسرب غاز السخان.. إصابة طفـ.لين باختناق في الدقهلية

أصيب طفلين شقيقين باختناق نتيجة تسريب غاز من سخان بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين يفيد بورود إشاره من مستشفى شربين بوصول كلا من عبد الجواد رضا اسماعيل 12 عاما و شقيقه محمد 8 أعوام ومقيمين بساط كرم الدين التابعة للمركز مصابين باختناق .

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعه وبالفحص تبين أن الإصابة جاءت نتيجة تسريب غاز السخان وعدم وجود شبهه جنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.