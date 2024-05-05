راجع الأهلي ولا مكمل.. حمدي فتحي يحسم الجدل حول عودته للمارد الأحمر

أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة، استمراره مع الفريق في الموسم القادم، مع التأكيد على رغبة الفريق في تعزيز مكانته البارزة في الدوري القطري.

تتويج الوكرة بلقب كأس قطر، للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 1999، بتألق حمدي فتحي، يعزز الثقة في قدرة الفريق على المنافسة بقوة.

وفي تصريحاته لقنوات الكأس القطرية، أكد حمدي: "أنا هنا لبذل كل ما في وسعي لصالح الوكرة، وأنا متحمس للموسم المقبل وللمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات".

وكان قد أشارت بعد التقارير الصحفية، الي أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات لعودة اللاعب من جديد للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية.