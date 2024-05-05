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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد .. الأمن يكشف هوية جثة ملقاة في أرض زراعية

مديرية الامن
مديرية الامن

كشفت الجهات الأمنية ، عن هوية جثة عثر عليها بأرض زراعية شمال مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

تبين أن الجثة لشخص يدعي " مهران على مهران" 65 عامًا، وعثر على جثته ملقاة داخل مزرعة بمنطقة " عزب القطارة" التابعة لقرى المنيرة بمركز الخارجة، فيما انتقلت وحدة مباحث قسم الخارجة لموقع الجثة لمعاينتها وتحديد أسباب الوفاة وإجراء التحريات اللازمة عن ملابسات الواقعة.
وكان مواطن عثر اليوم الأحد، على جثة مسن، متوفى داخل أرض زراعية بمنطقة زراعية شمال مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين ورود بلاغ من مواطن للجهات الأمنية بوجود جثة مسن في أرض زراعية بمنطقة عزب " القطارة" التابعة لقرى المنيرة شمال مدينة الخارجة.

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وتم إخطار قسم شرطة الخارجة ووحدة المباحث والتي انتقلت لموقع العثور على الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بإعداد تقرير عن بيانات المتوفى وسبب الوفاة ووضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

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