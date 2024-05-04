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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادي الجديد: توريد 148 ألف طن قمح للشون والصوامع.. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، توريد 148 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة، إذ أن أعمال التوريد تتم دون معوقات.

من جهته، قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الوادي الجديد من أوائل المحافظات التي بدأت موسم توريد القمح 2024، وهي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبًّا للفدان، وذلك بعد أن تم حصاد القمح من قبل المزارعين.

وأكد أن أعمال التوريد والتخزين تتم بشكل صحيح وسريع منذ بداية موسم الحصاد.

وقال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج لهذا الموسم لأي مكان لآخر، إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك، أو دخولها فى العلف الحيواني، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وما دون ذلك عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

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احتياجاتهم احتياجات التخزين البنك الزراعي البن أعلن الشركة المصرية الشركة العامة للصوامع تعليم تموين ة المصرية

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