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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق خسائر فادحة بالكيان الصهيوني

قصف غزة
قصف غزة

قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صباح اليوم، كان الحديث عن إخلاء شرق رفح لشن العملية البرية من الجانب الاسرائيلي، وكان متوقع بداية الهجوم، لكننا وجدنا انباء بشان الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وهذا الأمر غير مفاجئ.

وتابع أحمد يوسف أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء "  تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن إسرائيل في مأزق حقيقي لأنها بدأت معركة بعقليتها الاستعمارية وفشلت في تحقيق أي من أهدافها، منوها ان الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق بالكيان الصهيوني خسائر فادحة

وأشار إلى أن الانقسام السياسي الآن في إسرائيل واضحا وجليا بعد الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، منوها ان موافقة حماس على إطلاق النار تحرج اسرائيل كل الحرج، واعلان اسرائيل العودة للحرب مرة اخرى نوع من المراوغة التي ينتهجها هذا الجانب.

ولفت إلى أن إسرائيل بدأت الحرب واعتقدت أنها ستنهيها في أيام، وها نحن  في الشهر السابع منذ بدء الخرب، وما زالت تتكبد الخسائر وبدون تحقيق اي من اهدافه.

جامعة القاهرة العملية البرية وقف إطلاق النار قصواء الخلالي حماس

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