صحف الإمارات| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

الإمارات تؤكد دعمها جهود التهدئة ووقف الحرب في غزة

تنصيب بوتين يفتح باب الخلافات في الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي يطالب الغرب بسرعة تسليم أسلحة وعد بها

انفجاران بالقرب من سفينة جنوبي عدن

سقوط قتيلين وإصابة 21 آخرين في هجوم على مستشفى بالصين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليميه والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة البيان أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تلقى أمس، اتصالين هاتفيين من كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، و محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قدما خلالهما خالص تعازيهما ومواساتهما إلى سموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله.



وأشارت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد أكدت الإمارات دعمها جهود التهدئة ووقف الحرب في غزة، وحذرت من خطورة تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة التوترات في المنطقة، مشددة على ضرورة حماية أمن وسلامة كافة المدنيين، وتكثيف الدعم الإنساني للمدنيين في غزة.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ناقش فيها مع نظيريه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود القطرية والمصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، في ظل المخاوف حول تصعيدٍ عسكري جنوبي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة استنفرت جميع كوادر وطاقات قطاعها الصحي منذ بدء الأزمة في قطاع غزة؛ لتعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة البيان اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مضيفا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأضاف أن قواته كانت تعمل منذ الليلة الماضية في منطقة محددة في شرق رفح حيث قال إنه جرى إجلاء معظم السكان وبعض المنظمات الدولية.

وفي إفادة صحفية في الصباح الباكر قال الجيش إن معبر كرم أبو سالم مغلق اليوم الثلاثاء لأسباب أمنية وسيعاد فتحه عندما يسمح الوضع الأمني.

و أعلنت هيئة المعابر بغزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.



قالت صحيفة الخليج إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد، أنه إن من المرجح أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى مقتل المزيد من المدنيين، مضيفاً أن إسرائيل تشنه رغم التحذيرات الصريحة ضده من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بوريل للصحفيين «الهجوم على رفح بدأ مجدداًَ رغم كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجميع يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الهجوم».

وتابع قائلاً «أخشى أن يتسبب هذا مرة أخرى في سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين. مهما قالوا»، مضيفاً «لا توجد مناطق آمنة في غزة».

وأعلنت حركة حماس الاثنين، موافقتها على اقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدمه وسطاء، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدماً في مهاجمة رفح، بينما تخطط لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة أن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير وأن السلطات تحقق في الأمر.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن في المياه قبالة اليمن منذ أشهر تضامناً مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

دوليا، قالت صحيفة البيان إن حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسبَّب في إثارة خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف دبلوماسيون عن وجود خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدعوات لحضور حفل بدء ولاية بوتين الخامسة.

وقال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إن دولاً مثل فرنسا والمجر وسلوفاكيا تريد إرسال ممثلين إلى مراسم أداء بوتين اليمين الدستورية من أجل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.

ومع ذلك، تعتبر ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة غير مناسبة، لا سيما في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، أمس: «ألمانيا لن تحضر هذا الحدث».



أوضحت صحيفة الامارات اليوم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة التي وعد بها الغرب.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء أمس: «يجب أن تتبع القرارات السياسية لوجستيات حقيقية، وأن يستلم جنودنا بالفعل الأسلحة».

وأوضح أنه من أجل ذلك، يجب تنسيق التعاون مع الشركاء، خاصة الولايات المتحدة، بشكل أفضل، مؤكداً ضرورة القيام بعمل مستمر على مدار الساعة لتسريع الأمور.

وأصدرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليار دولار قبل نحو أسبوعين، بعد أشهر من الجمود في مجلس النواب الأمريكي.

أفادت صحيفة الخليج بأن أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن سقوط 21 شخصاً ومقتل شخصين الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وأوضحت الوكالة «وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20... كانت الحصيلة أكثر من عشر ضحايا بين قتيل وجريح».

وأضافت أن الهجوم وقع في مقاطعة تشنشيونغ في شمال شرق مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.