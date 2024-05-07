تحذير فلسطيني من كارثة إنسانية في رفح لـ2.5 مليون شخص

أكدت الفصائل الفلسطينية أن العدوان البري على رفح والمعابر كارثة إنسانية تستهدف 2.5 مليون فلسطيني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الوضع شرق محافظة رفح ينذر بكارثة إنسانية بسبب اعتداءات الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال قتل 35 شخصا في محافظة رفح خلال 24 ساعة.

ولفت مكتب الإعلام الحكومي بغزة إلى أن المساعدات لنحو 2 مليون نازح في رفح توقفت.

كما نقلت صحف دولية عن مسئول أمريكي قوله إن قادة الاحتلال يتعاملون بانفصال عن عمليات التهدئة ووقف إطلاق النار.

وذكر المسئول الأمريكي أن إسرائيل ما زالت تخطط للمضي قدما في خطة مدتها 90 يوما لغزو رفح وواشنطن ملتزمة بوقفها.

وأضاف المسئول الأمريكي أنه لا يبدو أن نتنياهو ومجلس الحرب يتعاملان مع مرحلة المفاوضات الأخيرة بحسن نية.

