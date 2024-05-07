بمشاركة 20 شركة صناعية.. افتتاح ملتقى لتوظيف الخريجين بعلوم بنها

افتتح الدكتور محمد حسن هيكل، عميد كلية العلوم بجامعة بنها، ملتقى لتوظيف الخريجين بمشاركة 20 شركة ومؤسسة متخصصة بمجالات كلية العلوم.

جاء ذلك بتنسيق وتنظيم الدكتورة نهاد البرقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور محمد حسن هيكل إن الملتقى لتوظيف الخريجين بكلية العلوم يأتي انطلاقا من حرص الجامعة بصفة عامة والكلية بصفة خاصة على الاهتمام بطلابها وخريجيها ، مؤكدًا أن مثل هذه الملتقيات تساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

وأضافت الدكتورة نهاد البرقي أنه تم استلام السير الذاتية للخريجين والاجابة عن تساؤلاتهم وتقديم النصائح فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لسوق العمل ، كما أتاح لطلاب وخريجى الكلية فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

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