تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود في قيرغيزستان وطاجيكستان

أعلنت السلطات في قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان.

وقالت دائرة الحدود التابعة للجنة الحكومية القيرغيزية للأمن القومي، إن "حادثة تنطوي على استخدام الأسلحة النارية وقعت في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

ولاحظ حرس الحدود القيرغيزستاني مواطنين طاجيكستان - رعاة يرعون الماشية في أراضي قيرغيزستان على بعد 250-300 متر من خط الحدود.

وفي وقت سابق، ناقش رئيسا طاجيكستان وقيرغيزستان إمام علي رحمون وصدر جباروف ترسيم الحدود المشتركة بين الدولتين.