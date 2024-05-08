البرغوثي: الوضع في رفح كارثي وخطير ومعقد

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن الوضع في رفح كارثي وخطير ومعقد، وخاصة إذا أقدمت إسرائيل على توسيع عملياتها، بما سيؤدي لمجزرة وحشية لا سابق لها، فلا مجال لنقل 1.5 مليون شخص ، حيث لا يوجد مكان لهم على كوكب الأرض، متسائلًا عما سيذهب إليه سكان رفح.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، أن 160 ألف فلسطين في شرق رفح، أجبروا على الرحيل لمناطق أخرى بالقرب من خان يونس، في منطقة مليئة بالناس ولا يوجد بها مساحات كافية.

وذكر أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، قدمت موافقة على مما كانت معروضًا عليها، وكان الإسرائيليون يقولون أن حماس العقبة، ولن توافق، ولكن حماس وافقت في الوقت الذي قالت فيه أمريكا أن المعروض أمر جيد وإيجابي، ولكن اتضح أن الموقف الأمريكي كله نفاق.