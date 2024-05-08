الجامعة العربية : الوضع في رفح الفلسطينية كارثي ومؤلم .. فيديو

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الوضع في رفح كارثي ومؤلم والمجاعة انتشرت في شمال وجنوب غزة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وبعض الناس "دفنوا أحياء".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يدقمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن الجانب الأمريكي لديه إصرار أن يكون أي توصل لأي اتفاق خارج الأمم المتحدة، ولا يريد أي دور للأمم المتحدة إطلاقًا.



وذكر أن هناك قصف متتالي لمنطقة رفح وضواحيها ونتيجة غلق المعابر والقصور الشديد في دخول المساعدات الإنسانية، وهناك جهود كبيرة لتسليط الضوء على كافة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع:" نسعى من خلال الدبلوماسية لتسليط الضوء على تدهور الأوضاع برفح نتيجة القصف وغلق المعابر".



وذكر أن أمريكا رفضت إجراء مجلس الأمن لأي تحقيقات حول المقابر الجماعية في غزة.