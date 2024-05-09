قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوات ولقاءات توعية وزيارات ميدانية للمشروعات لطلبة المدارس والجامعات

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على مدار شهر إبريل بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات فى إطار جهود القوات المسلحة لتنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى أبناء المجتمع المصرى.

وشملت عقد ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات ، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس جامعة أسيوط.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بحضور محافظ القاهرة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومجموعات من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وألقى اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة أكد خلالها على أهمية الوعى بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمة المصرية والجهود التى تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً ، كما تم تكريم عدداً من أسر الشهداء وذوى الهمم .

وفى إطار التوعية بالطفرة الهائلة التى تحققت على مدار السنوات الماضية من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة فى كافة ربوع مصر وما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة وإستعداد قتالى عالى.

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارات ميدانية للعاملين بمختلف جهات الدولة وطلبة المدارس والجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بإجمالى 56 زيارة .

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