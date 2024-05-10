إزالة 5 حالات تعدٍ في الحامول بكفر الشيخ| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، فى تنفيذ 5 قرارت إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بشارع العاشر من رمضان، ومنطقة تريان، بمركز الحامول، وذلك للحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات عليها.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأشار إلى أن هذه الحملات فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.