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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، عن طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم البدايات، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

ونشرت بسمة بوسيل، مقطع من أغنيه البدايات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت: «اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم .. مستنية رأيكم». 

وتابعت بسمة بوسيل: «على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو ، و لما قلتله اننا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني و قالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك ، و طلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي ، فمترددش لحظه انه يديهالي Thank u ya temo so much  this means a lot to me». 

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل، أعادت التساؤلات للجمهور حول حقيقة عودتها لـ تامر حسني بعد الطلاق، خاصة وأنهما ظهرا سويا في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية. 

بسمة بوسيل وتامر حسني 

وفي شهر مارس الماضي، نشرت بسمة بوسيل، صورة لها مع طليقها الفنان تامر حسني، وابنائهما (تاليا، آدم، أمايا) عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتهنئ بها جمهورها بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك. 

وكتبت بسمة بوسيل، في تعليقها على الصورة: «كل سنة وأنتوا طيبين ، رمضان كريم»، ولم تؤكد أو تنفي عودتها لـ تامر حسني بعد الطلاق بينهما. 

منشور بسمة بوسيل 

ومن جانبه علق تامر حسني، قائلا: «كل سنه وانتي طيبه يا بسومي انتي و كل ولادنا و كل العيله ويارب اغنية تتر مسلسل النجمه الجميله مي عمر تكسر الدنيا يعني بصوتك وتمثيل مي و اخراج العبقري محمد سامي يارب كل النجاح».

وفي المقابل رد المخرج محمد سامي على تعليق تامر حسني، قائلا: «یا تيمو يا وش السعد ،والخير يا أول واحد صدق و ساند و دعم ، أخويا الغالي وبسومة بجد عاملة في المسلسل أغاني روعة. سواء الرباعيات تتر النهاية، من عاشر نجم الجيل برضة». 

تعليق تامر حسني ومحمد سامي 

حقيقة عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل

وفي أول يناير 2024، نفت بسمة بوسيل الأخبار المتداولة حول عودتها للفنان تامر حسنى.

 وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها بتطبيق  "إنستجرام" منشورا أوضحت من خلاله أن تامر حسني قد نشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهم ، بسبب عدم قدرته على قضاء ليلة رأس السنة معهم.

 وأعربت عن اعتذارها عن سوء فهم الأمر وشكرت جميع الأشخاص الذين تواصلوا معها برسائل طيبة، وتمنت للجميع عامًا سعيدًا مليئًا بالسعادة.

وكان نشر الفنان تامر حسني صورة بصحبة زوجته السابقة بسمة بوسيل وأولاده ليهنىء جمهوره بمناسبة رأس السنة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة ، قائلاً: “ كل سنة وأنتوا طيبين ويارب أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وقد أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميا خلال الفترة الماضية.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

وعاد تامر حسني منذ أيام لاستئناف نشاطه الفني ودخول الاستديو لتسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.

ونشر تامر حسني صورة له من داخل الاستديو معلنا عودته لتسجيل أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه مع بداية عام 2024.

بسمة بوسيل تامر حسني الفنانة بسمة بوسيل الفنان تامر حسني بسمة بوسيل وتامر حسني

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