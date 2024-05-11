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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات القطار بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت صباح اليوم السبت محطة التيسير بخط "المحلة - المنصورة" بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة بعد مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها دهسا أسفل عجلات قطار خط "المحلة - المنصورة" حال عبورها من منطقة غير مخصصة للعبور ، مما تسبب في وفاتها  ، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام .

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حادث الفتاة ووفاتها دهسا حال عبورها قضبان السكك الحديدية بمحطة التيسير بنطاق دائرة القسم .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين من الفحص وفاة فتاة تدعي أية أشرف السعيد 25 سنة وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الامنية الاجهزة الامن أسفل عجلات قطار المحلة العام المحلة المنصورة

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