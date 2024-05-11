المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطلق بعثة تجارية للأردن بمشاركة 28 شركة

في إطار توجهات المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني برزي لتوسيع رقعة تواجد المنتجات المصرية الغذائية في أسواق الدول العربية، أطلق المجلس التصديري بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو 2024 .

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلي أن البعثة المصرية تلتقي قادة مجتمع الأعمال الأردني وعدد ضخم من كبار المستوردين في الأردن، وكذلك يتم عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي غرفة تجارة الخليج وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن من أجل النهوض بحركة التجارة الغذائية بين البلدين وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.

وشارك في افتتاح فعاليات البعثة السفير محمد سمير سفير مصر في الأردن والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية ومنى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان وعلاء الوكيل رئيس البعثة التجارية الغذائية المصرية ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس و تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس وممثلي شركة ” كونسبت” المنظمة لأعمال البعثة.

من جانبه، كشف الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه سيتم التشغيل الكامل للعمل النموذجي الذي أقامته هيئة سلامة الغذاء في ميناء نويبع الشهر المقبل، مشيراً إلي أن تشغيل المعمل يساهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع لوقت قياسي خاصة مع تدريب العاملين على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أساليب التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصري.

وأوضح "الهوبي" خلال كلمته بافتتاح البعثة، أن السوق الأردني من أكثر الأسواق التي تشهد حركة تجارة قوية في قطاع الأغذية ومن ثم يساهم المعمل الجديد في تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع المصدرة والمستوردة وحركة التجارة بين البلدين.



وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية ويتم الآن إجراء العمليات التشغيلية التجريبية، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

وبدوره، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس النقابة العامة للمواد الغذائية ، إنه يجب تطوير التعاون بين مصر والأردن إلي مرحلة الشراكة الاستراتيجية وخلق تكامل بين القطاعات في البلدين، فالصناعة بمصر تشهد تطور كبير كمان أن السوق الأردني يشهد نمو في حجم الطلب بجانب نمو وتطور التصنيع في عدة قطاعات وهو ما يمكن أن يكون قاعدة انطلاق للتعاون الفترة القادمة.

وأشار الحاج توفيق إلي أهمية العمل على تكثيف التعاون التجاري مع مصر في كافة المجالات ليس في الأغذية فقط، كاشفاً عن استقبال بعثة تجارية مصرية بقطاعي مواد البناء والكيماويات من مصر مما سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة التجارة بين البلدين.

وذكر رئيس النقابة العامة ، أن وجود الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية مع وفد البعثة التجارية المصرية في الأردن يعتبر رسالة قوية على اهتمام الحكومة المصرية بملف سلامة الصناعات الغذائية وسلامة المنتجات الغذائية المصدرة إلي السوق الأردني.

وقال علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية في الأردن ، إن هناك حرص كبير من المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلي السوق الأردني بوصفه أحد أكبر الأسواق المستوردة أغذية من مصر، كما أنه سوق حيوي يساهم في دخول البضائع والمنتجات الغذائية المصرية إلي عدة أسواق أخرى منها فلسطين وسوريا والعراق والسعودية مما يجعل الأردن سوق يمكن أن نطلق عليه رأس حربه للانطلاق بالمنتجات إلي كافة الأسواق المجاورة.

وشدد الوكيل في تصريحات له على هامش افتتاح البعثة التجارية المصرية بالأردن، على أن اللقاءات الثنائية على هامش هذه البعثة سيكون لها دور كبير في عقد صفقات تصديرية مستقبلية للشركات المصرية المشاركة في البعثة التجارية وهو ما يساهم في زيادة صادرات هذه الشراكات وزيادة الصادرات الإجمالية للشركات المصرية

وأوضح "الوكيل" أن السوق الأردني يعرف المنتجات المصرية الغذائية بشكل جيداً جدا وهذه ليست المرة الأولي التي نطلق فيها بعثة تجارية لهذا السوق، لكن سبق ونظمنا بعثة سنة 2022 والتي كانت باكورة نشاط قوي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حول السوق الأردني.

وأكد رئيس البعثة التجارية المصرية ، علي أن البعثة التجارية تساهم في تعريف الأسواق المختلفة بالمنتجات المصرية فتجد أن سوق خارجي يعرف منتج ويهتم به ولا يعرف منتج آخر وهنا يأتي دور هذه البعثات مما يجعلها انطلاقة لنا، وتعد البعثات التجارية أحد أهم وسائل فتح باب لدخول منتجات جديدة لبعض الأسواق التي نستهدفها.

من جانبها أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن السوق الأردني أحد أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة لنا خلال السنوات الأخيرة بوصفه سوق محوري لعدد من الأسواق المحيطة، لذلك هذه البعثة تخدم الشركات المصرية في الوصول بإنتاجهم إلي 5 أسواق تقريباً هي الأردن والسعودية وفلسطين والعراق وسوريا حيث تصل المنتجات الغذائية المصرية عبر السوق الأردني إلي كافة الأسواق المحيطة.

وأشادت مي خيري بالتنسيق والتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومكتب التمثيل التجاري في عمان برئاسة السيدة منى عبود من أجل الخروج بهذه البعثة على الوجه الأكمل ومساعدة الشركات في حصولها على كافة المعلومات والأرقام والإحصاءات عن السوق الأردني بشكل دقيق حتى تتمكن كل شركة من تحديد أولوياتها خلال التعامل مع المستوردين في الأردن.

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن البعثة المصرية الأولي للأردن سنة 2022 حققت نجاح ملموس مما دفع المجلس لتنسيق بعثة أكبر لاستكمال خطة المجلس للنهوض بالصادرات الغذائية إلي السوق الأردني ، مشيرة إلي أن 80% من الشركات المشاركة في بعثة 2022 نجحت في عمل وكلاء دائمين لهذا السوق ..والشركات المشاركة في بعثة 2024 أغلبها شركات جديدة

وبدوره قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن البعثة التجارية المصرية الي الأردن تأخذ ثقل كبير بمشاركة عدد من الهيئات والجهات والغرف مما يجعل البعثة محط اهتمام كبير من المستوردين في الأردن ، لافتاً إلي تنسيق لقاء بين الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيره الاردني لزيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الضوي، أنه تم تنظيم جولة للشركات المصرية في عدد من الأسواق الأردنية والهايبر ماركت للتعرف على إمكانيات الأسواق الغذائية وكذلك متوسط الأسعار والوقوف على أرض الواقع ومعرفة احتياجات السوق الأردني من الأغذية وكذلك معرفة احتياجات المستهلكين ومدى اقبالهم على المنتجات الغذائية المصرية.

وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأردني يأتي في المرتبة السادسة كأهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار وأنها تمثل 3.7% من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، كما بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 376 شركة في عام 2023 من بينهم 43شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

وخلال فعاليات الافتتاح كرم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، كلا من خليل الحاج توفيق رئيس النقابة العامة للغذاء بالأردن و أمجد رشايدة مدير المؤسسة العامة للغذاء وزهير حرب مدير عام نقابة تجار الغذاء وأمجد رشايدة مدير مديرية الغذاء بالأردن و وسيم الجعبري رئيس نقابة تجار فلسطين والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ومنى عبود مدير مكتب التمثيل التجاري و يحيى عصام مدير الخط الملاحي في شركة ترنسمار.