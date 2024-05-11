قرار عاجل من طارق العشري بشأن استقالته من تدريب الاتحاد

تراجع الكابتن طارق العشري المدير الفني للأتحاد السكندري عن استقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد انتهاء مباراة الاتحاد والمقاولون، وعقد جلسة مع رئيس النادي محمد مصيلحي.

وحسم الطرفان الموقف وتقرر استمرار الكابتن طارق العشري في قيادة الفنية للاتحاد.

وانتهت جلسة محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري مع الكابتن طارق العشري، لمحاولة إقناعه والعدول عن الاستقالة من تدريب الفريق بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب.

وقدّم طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، استقالته من منصبه رغم الفوز على المقاولون العرب ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال العشري عبر قناة أون تايم سبورتس عقب نهاية المباراة: "أعلن رحيلي عن الاتحاد السكندري، رغم الفوز على المقاولون العرب، أنا أحترم نفسي وتاريخي".

وأضاف: "اجتهدت وعملت كل اللازم مع الفريق، لكني تعرضت لإهانة كبيرة داخل نادي الاتحاد السكندري لذلك أنا حزين للغاية، رغم أن محمد مصيلحي رئيس النادي يعمل ويدعم الفريق".

