الغندور: أرفض رحيل نجوم الزمالك.. وزيزو يستحق التقدير

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن الزمالك نادي بطولات ومنافس قوي على الألقاب، وأن الأندية الكبيرة بحاجة لتمويل ضخم للإنفاق على فرقها.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أرفض أن يقوم الزمالك ببيع نجومه للحصول على أموال لضم صفقات .. هناك مجلس إدارة وعقود رعاية ورجال أعمال .. احمد سيد زيزو يستحق تقديره ماليا لأنه لاعب مميز للغاية.

وأضاف: يجب التقييم بالأداء وليس بناء على الجنسية.. لا يصح أن يحصل لاعب أجنبي على راتب بالدولار يفوق ما يحصل عليه من أفضل منه لكونه لاعب محلي.

وأشار الغندور إلى أن هناك من يسخر من عبدالله السعيد رغم أنه يقدم مجهود أكثر من أنتوني موديست الذي سجل هدف في بلدية المحلة ويتقاضى مليون و٨٥٠ ألف يورو.