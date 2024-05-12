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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفاعا عن نجم الزمالك.. تعليق صادم من خالد الغندور

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات الاعلامي خالد الغندور بشأن عبدالله السعيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال الغندور في حوار تلفزيوني مع احمد حسن: عبدالله السعيد بيجري قد موديست 200 مرة وفي الآخر بيقولوا عليه عجوز .
 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الختامي قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

 

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران على الملعب البلدي، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال لقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.

الاعلامي خالد الغندور أحمد حسن عبدلله السعيد أنتوني موديست

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