دعم الفلاح.. متحدث الزراعة يكشف تفاصيل هامة عن "كارت الفلاح"

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن منظومة “كارت الفلاح”، هي خطوة نحو التحول الرقمي، ويعمل على توافر جميع البيانات للفلاحين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير ورشا مجدي”، إنه من خلال “كارت الفلاح”، يمكن للفلاح متابعة أماكن الزراعات وتكدساتها، وإعطاء جميع المعلومات للفلاح، إضافة إلى أماكن صرف الأسمدة والسلع المدعمة.

وأضاف المتحدث بأسم وزارة الزراعة: “كارت الفلاح يساعدنا على اتخاذ القرارات التي تدعم الفلاح، إضافة إلى معرفة الزراعات التعاقدية، وأهم المحاصيل التي يمكن أن يتم تصديرها".

وأشار محمد القرش إلى أن كارت الفلاح له رسوم لاستخراجه، ولكنها مخفضة ومدعمة له.