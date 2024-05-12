دورة دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بسقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم،الاحد، دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" التي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي VNG تأتي في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 45 متدرب من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة.

و تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

ونوه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن مدخل إلى التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والاثار الاجتماعية، والتحليل المالي، واهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الي التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم، والتحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية، وكيفية إتخاذ القرار.

كما تتناول الدورة نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية، وتكليف المحافظات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، والتعريف بمفهوم إدارة الأصول والهدف منه، والآثار المترتبة لعدم وجود نظام لإدارة الاصول فى الادارة المحلية، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، وتختتم الدورة بعرض لبعض نماذج المشروعات، وعرض التكليفات من فرق المحافظات المختلفة وابداء الملاحظات.