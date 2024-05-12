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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: معارك عنيفة وقتال شرس في جميع المناطق الحدودية لخاركيف

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن هناك معارك مكثفة من الحدود في منطقة خاركيف، حيث نزح الآلاف بعد هجوم روسي.

وقال زيلينسكي: "تستمر المعارك الدفاعية والقتال الشرس على جزء كبير من خط حدودنا".

وأضاف: "...الفكرة وراء الهجمات في منطقة خاركيف هي توسيع قواتنا وتقويض الأساس الأخلاقي والتحفيزي لقدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم".

وقبل قليل، قال حاكم خاركيف الأوكرانية إن جميع المناطق الحدودية للمقاطعة تتعرض لقصف روسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على 4 بلدات جديدة في مقاطعة خاركيف الأوكرانية المحاذية لروسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشمال التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديجيتارنوي وفولشانسك وكازاتشيا لوبان في المقاطعة".

وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة كوزاك و4 مركبات".
وبهذا يرتفع عدد البلدات والقرى التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء الهجوم على مقاطعة خاركيف يوم الجمعة الفائت إلى 9.

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