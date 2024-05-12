علي الدين هلال: مصر تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني

قال المفكر السياسي علي الدين هلال إنه من المصلحة الوطنية لكل دولة عربية، الحفاظ على الكيان العربي واستقرار المنطقة.

ونوه هلال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي أنه من حق الرأي العام في مصر أن يتخوف من الوضع الآن ، ولكن يجب أن يكون الخوف هو خوف المطمئن وليس الخوف المرتعشة يداه.

ولفت إلى أن الرأي العام المصري يتعرض لتضليل كثيرا، خاصة على مواقع السوشيال ميديا، منوها أنه كانت هناك مطالب بسحب السفير المصري من قبله ولكن " لما اسحب السفير هعمل دور الوسيط ازاي للتوصل لوقف إطلاق النار".

واختتم علي الدين هلال أنه إذا كان هناك استطاعة بمساعدة القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، فلنبدأ بها، مشيرا إلى ان مصر تقوم بدروها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال ادخال المساعدات، ونصرة القضية وعدم السماح بتصفيتها.