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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: نجري مفاوضات استشرافية لتحسين العلاقات مع مصر

مصر وايران
مصر وايران

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، أن طهران لديها مفاوضات تطلعية في اتجاه تحسين العلاقات مع القاهرة.

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء، قال حسين أمير عبد اللهيان، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الثالثة للحوارات الإيرانية العربية: "إننا تجاوزنا المرحلة الثالثة من الحوار الإيراني العربي ونحن الآن في مرحلة الحوار الإقليمي وبعد ذلك لدينا تعاون إقليمي".

وحول العلاقات بين طهران والقاهرة، أضاف أنه "في إطار الاتفاق بين رئيسي إيران ومصر، نجري مفاوضات استشرافية مع سيد سامح شكري لتحسين العلاقات بين القاهرة وطهران. لقد اتخذنا خطوات مشتركة وسنواصل هذا الطريق الصحيح معًا".

وتابع: "وتشمل النظرة الاستراتيجية للحوار والتعاون الإقليمي نطاقاً واسعاً في العالم الإسلامي والعالم العربي، بما في ذلك مصر".

وقبل قليل، أكد عبد اللهيان، أن رؤية طهران للحوار والتعاون الإقليميين تشمل عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية بما فيها مصر.

وأضاف عبداللهيان في تصريح لوكالة "إرنا" للأنباء، على هامش ملتقى "الحوار الإيراني – العربي" في طهران: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على الحوار والتعاون مع بلدان الجوار والمنطقة، استطاعت تحقيق نتائج لافتة في مجال بناء الثقة وتثبيت التوجهات الشاملة وإرساء الإنجازات الحقيقية والملموسة والشفافة مع الدول الإسلامية والعربية بما فيها السعودية ومصر".

ولفت إلى أن المشاورات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بين مسؤولي إيران ومصر "مؤشر على الفهم السياسي المتبادل للقاهرة وطهران بشأن مدى أثر الحوار والتعامل المشترك على طريق المضي قدما بالعلاقات الثنائية ونتائجها في التطورات الإقليمية".

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