"العربي لحقوق الإنسان" : انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا جاء في التوقيت المناسب

ثمن عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ما أعلنته مصر عبر وزاره الخارجية عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكد عبد الجواد أحمد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/ - أن تدخل مصر جاء في التوقيت المناسب في ظل تفاقم وتصاعد وتيرة الاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ بما يمثل ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين ومحاولات لدفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أراضيهم.

وشدد على أن أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمثل - بدون حاجه إلى دليل أو توثيق - انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالب عبد الجواد أحمد، كافة الدول العربية الموقعة والمصدقة على ميثاق محكمة العدل الدولية، باستثمار واستغلال المبادرة المصرية بالانضمام إلى مصر وتشكيل لوبي عربي ضاغط والانضمام لدعوى جنوب إفريقيا؛ من أجل وقف وإنهاء الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني ومناهضة مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم.

