عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنزلاوي: الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية

صدى البلد

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية برجال الاعمال  ، إن في ظل التوجيهات السياسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال إقامة مجمعات صناعية في كافة انحاء الجمهورية 


وأشار مجد الدين المنزلاوي خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين عن الصناعه المثلث الذهبى اليوم ، إلي أن   الجمعية تحركت سريعا لمواكبة تلك التوجيهات السياسية لعقد هذا المؤتمر اليوم بهدف وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراتة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصادي المصري والنهوض بة للوصول إلي مكانتة اللائقة من خلال رفع المساهمتة في الناتج المحلي الاجمالى للدولة المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ، ووضع الأفكار والنهوض به 

 
ولفت الى ان الصناعه هي قاطرة التنمية المستدامه لكافة الاقتصاديات القوية ، نظرا لما تحققة من استدامه وصلابة ، ومرونه لتلك الدوله التي كان لها بالغ الأثر ، في تخفيف حدة الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية 


ونوة الى ان مصر تمتلك العديد من المقومات لتعزيز القطاع الصناعى لتوفير مصادر الطاقة ، وقربها من الأسواق الهامة حول العالم ، ووجود شبكة تصدير قوية ، الى جميع الموانئ ، والدول المستهلكة ذات الكثافة السكنية العالية ، فضلا عن ذلك البنية التحتية عالية الجودة ، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل ، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف دول العالم التي تساهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية 
وأوضح ان هذه الأمور تتوافق مع رؤية الدوله في الوصول بارقام  الصادرات المصرية إلي مستويات أكبر وفى قناعاتي بحكم انتمائي وانحيازي للصناعة أوكد بأن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكافة صورة هو أحد اهم الاضلاع التي تحقق التنمية والنمو الدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر من هنا جاءت فكرة اطلاق اسم المؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير " المثلث الذهبي للصناعة المصرية  حيث أن تطوير وتحسين البيئة الاستثمار الصناعة سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة سيتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديلاية وترسيد الورادات ، الامر الذى سينكس إيجابيا على الميزان التجارى المصرى ، وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية

استثمارات الاتفاقيات الدولية الآثار السلبية البنية التحتية التنمية المستدامة التوجيهات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

ترشيحاتنا

حسام المندوه: التحكيم كتفنا أمام نهضة بركان

إما نحن أو هم.. نتنياهو: نخوض معركة وجود ومصممون على الفوز في الصراع

بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية

لتمكين الصناعة |أبو العينين : يجب استبدال قانون الاستثمار الحالي بتشريع جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-