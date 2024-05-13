المنزلاوي: الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية برجال الاعمال ، إن في ظل التوجيهات السياسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال إقامة مجمعات صناعية في كافة انحاء الجمهورية



وأشار مجد الدين المنزلاوي خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين عن الصناعه المثلث الذهبى اليوم ، إلي أن الجمعية تحركت سريعا لمواكبة تلك التوجيهات السياسية لعقد هذا المؤتمر اليوم بهدف وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراتة لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصادي المصري والنهوض بة للوصول إلي مكانتة اللائقة من خلال رفع المساهمتة في الناتج المحلي الاجمالى للدولة المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ، ووضع الأفكار والنهوض به



ولفت الى ان الصناعه هي قاطرة التنمية المستدامه لكافة الاقتصاديات القوية ، نظرا لما تحققة من استدامه وصلابة ، ومرونه لتلك الدوله التي كان لها بالغ الأثر ، في تخفيف حدة الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية



ونوة الى ان مصر تمتلك العديد من المقومات لتعزيز القطاع الصناعى لتوفير مصادر الطاقة ، وقربها من الأسواق الهامة حول العالم ، ووجود شبكة تصدير قوية ، الى جميع الموانئ ، والدول المستهلكة ذات الكثافة السكنية العالية ، فضلا عن ذلك البنية التحتية عالية الجودة ، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل ، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الدولية مع مختلف دول العالم التي تساهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية

وأوضح ان هذه الأمور تتوافق مع رؤية الدوله في الوصول بارقام الصادرات المصرية إلي مستويات أكبر وفى قناعاتي بحكم انتمائي وانحيازي للصناعة أوكد بأن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكافة صورة هو أحد اهم الاضلاع التي تحقق التنمية والنمو الدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر من هنا جاءت فكرة اطلاق اسم المؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير " المثلث الذهبي للصناعة المصرية حيث أن تطوير وتحسين البيئة الاستثمار الصناعة سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة سيتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديلاية وترسيد الورادات ، الامر الذى سينكس إيجابيا على الميزان التجارى المصرى ، وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية