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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت عرضا إسرائيليا بالسيطرة على معبر رفح

الرئيس أبو مازن ونتنياهو
الرئيس أبو مازن ونتنياهو

قال القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن "السلطة الفلسطينية رفضت اقتراح السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بالرفيع، أنه تم تقديم العرض إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في وقت واحد من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف المصدر أن رئيس السلطة الفلسطينية، الذي دخل المستشفى اليوم لإجراء فحوصات طبية، أعلن ردا على ذلك أنه غير مستعد لذلك الأمر طالما أن القتال في قطاع غزة مستمر فضلا عن عدم وجود فرص للاتفاق على وقف إطلاق النار.


وقال المصدر أيضاً إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أوضحوا للأميركيين أنهم لن يتمكنوا من تولي إدارة معبر رفح على الجانب الفلسطيني طالما لا توجد "تفاهمات محلية" مع قادة حماس لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأوضحت القناة أن موقف السلطة الفلسطينية هو أن حل المشاكل في غزة يجب أن يتم وفق خطة شاملة، تؤدي إلى عودة القطاع إلى أيديها، مع تمهيد الطريق أيضاً للمفاوضات بشأن الضفة الغربية والقدس الشرقية لإقامة الدولة الفلسطينية.

ووفقا للقناة فأن الجواب الفلسطيني جاء بعد لقاءات مشحونة مع المبعوث الأميركي، وعقد مساء السبت مؤتمر حول الموضوع بحضور كافة رؤساء قيادة فتح وحكومة السلطة الفلسطينية.

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