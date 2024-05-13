شاهد.. مسئولو الإدارات التعليمية ينتشرون بالمدارس لمتابعة امتحانات الترم الثاني

انتشر اليوم مسئولو الإدارات التعليمية بمحافظتي القاهرة والجيزة في المدارس ، لمتابعة سير امتحانات الترم الثاني 2024 حسب الجداول المعلنة في كل إدارة .

وقام صباح اليوم الأثنين الموافق ١٣ مايو الدكتور ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية بالقاهرة ، بزيارة ومتابعة أعمال امتحانات الترم الثاني 2024 في مدرسة الشهيد الذهبي الابتدائية ، ومدرسة حافظ إبراهيم الإبتدائية .

وفي المعادي .. قامت الدكتورة أميرة نور وكيل إدارة المعادي التعليمية بزيارة لمدرسة الكمال الإبتدائية ، حيث تابعت اداء الطلاب اثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .

وفي الدقي .. تابعت هالة كمال مدير عام ادارة الدقي التعليمية ، اليوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٤ سير امتحانات الترم الثاني 2024 في لجان مدرسة الاورمان الثانوية العسكرية بنين ، حيث اطمأنت من طلاب الصف الاول الثانوي على سهولة الامتحان.

وخلال متابعتها شددت مدير عام ادارة الدقي التعليمية على عدم اصطحاب الموبيل نهائيا ، و ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح نهائيا بحمل اي اجهزة (إلكترونية).

كما نبهت مدير عام ادارة الدقي التعليمية علي الالتزام بالنظام والهدوء داخل المدارس ومحيطها ، واكدت على وجود حملات مكثفة من الامن في محيط المجمعات المدرسية.

وفي محافظة الجيزة .. تفقد ياسر عكاشة، مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة لجان امتحانات النقل المرحلة الاعدادية والثانوية في مجمع مدارس حسين عوض الاعدادي والثانوية العامة المشتركة ، كما تفقد حجرة العزل والزائرة الصحية وحجرات الكنترول بالمدارس وشيتات الرصد بالدرجات للمرحلة الإعدادية.

وقد أثنى سمدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة على اداء المجمع لليوم الخامس من ماراثون الامتحانات واشادة بالكنترول داخل المدارس فلهم جزيل الشكر والتقدير لجميع اعضاء هيئة المدرسة والكنترول.

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024