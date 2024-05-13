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رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير اقتصادي: مشروع مستقبل مصر الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويزيد الدخل القومي

صدى البلد

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر الزراعي، موضحا أنه من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي سيكون لها أثر كبير في إحداث طفرة زراعية صناعية في مصر ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة .

وأوضح غراب، أن الدولة تستهدف استصلاج 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأكد على أهمية مشروع مستقبل مصر الذي يجمع بين الزراعة والتصنيع والتجارة في نفس الوقت بحيث يحقق التكامل بين الصناعة والزراعة خاصة مع تقديم وزارة الزراعة الدعم والإرشاد الكامل ونقل الخبرات، مضيفا أن المشروع يوفر ما يقارب 10 الاف فرصة عمل مباشرة و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتزداد كل عام .

وأشار غراب، إلى أن المشروع استطاع تحقيق طفرة زراعية وصناعية حيث يتم إنتاج 385 ألف طن, و30 ألف منتج تام، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، وصناعات غذائية كالمربى والصلصة والعصائر والتي تعد مرحلة أولي في المشروع، وفقا للإحصائيات.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء من المتوقع أن تضيف حوالي 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية والتي تمثل أكثر من ثلث الرقعة الزراعية في مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

تابع غراب، أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة ولقد تخطت مصر ازمتها الاقتصادية ولابد من الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية لتصنيع أغلب الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة وعدم الاعتماد علي الاستيراد بل لنحقق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت والأعلاف وغيرها وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه في الوقت الحالي وبدأت في تنفيذه خلال السنوات الماضية وتستمر في تنفيذ هذه الخطط الصناعية والزراعية بزيادة افتتاح المراحل الجديدة في المشروعات القومية كل عام .
 

إفتتاح المرحلة الأولى الاقتصاد القومي الاكتفاء الذاتي الامن الغذائي التصنيع المحلى التوترات الجيوسياسية الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب

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