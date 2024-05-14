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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب جماعية لأسواق الخليج الرئيسية مع استمرار زخم النتائج

صدى البلد

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.35% ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر، وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 7 مليارات ريال ومع ارتفاع 85 سهماً فقط من أصل 234 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم أكوا باور بنحو 6% ليرتد من أدنى مستوياته في شهر، بالإضافة لارتفاع سهم البنك الأهلي بنسبة 0.6 مرتداً من أدنى مستوياته في 5 أشهر.
كما ارتفع سهم كابلات الرياض بنسبة 5% متجاوزاً مستويات 100 ريال بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 35% في الربع الأول من العام الحالي.

بالمقابل، أغلق سهم أرامكو مستقراً دون مستويات 30 ريالاً ليحافظ على مساره العرضي المستمر منذ أكثر من أسبوع ومتجاهلاً ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 0.6% .

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على تباين لترتفع القيمة السوقية إلى 1.7 تريليون جنيه وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 2.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.9% بدعم من ارتفاع سهم التجاري الدولي بنسبة 2% عقب إعلان البنك عن نمو أرباحه بنسبة 97% في الربع الأول.
وارتفع سهم طلعت مصطفى بنسبة 3% بعد إعلان المجموعة عن توزيع كوبون نقدي عن أرباح العام الماضي بواقع 22 قرش للسهم الواحد، كما كشفت عن تحقيقها مبيعات أولية قياسية لمشروع "بنان" في السعودية.

في حين، تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 1% ليفقد كامل مكاسب العام الحالي ويغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر.

وأظهرت بيانات تسجيل الأجانب صافي شراء بقيمة 226 مليون جنيه مقابل صافي بيع للمصريين والعرب بقيمة 178 و48 مليون جنيه على التوالي.

الأسواق الخليجية:

أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على مكاسب بدعم من نتائج الشركات وارتفاع أسعار النفط وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية لتقييم سار الفائدة خلال العام الحالي.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3% سجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي مصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر بنسبة 1.4% و0.8% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.5% محققاً أعلى إغلاق يومي له في أكثر من شهر بدعم من ارتفاع سهمي الأهلي والدولي بنسبة 1.4% و3% على التوالي.
وشهدت بورصة الكويت انتعاشا لافتاً منذ بداية الأسبوع الحالي بعد التطورات السياسية الاخيرة وحل مجلس الامة، وقال محللون أن تنفيذ الخطط الخاصة بطرح المشروعات والاهتمام بدعم القطاع الخاص من شأنه أن يدعم مكاسب الأسهم.

وفي أسواق الإمارات، أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع هامشي بلغ 0.01% وسط تباين أداء القياديات مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4% وانخفاض سهمي إمباور وإعمار للتطوير بنسبة 4% و1.7% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مع هبوط سهم ألفا ظبي 1.3%,بينما ارتفع سهم أدنوك للحفر 4.3%.
وأعلنت شركة أدنوك للحفر، الذراع المعنية بأعمال الحفر التابعة لشركة أدنوك العملاقة للطاقة، زيادة 26% في صافي أرباح الربع الأول كما كشفت عن سياسة جديدة لزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% على الأقل سنوياً لمدة 5 سنوات.

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