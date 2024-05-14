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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

ارشيفي
ارشيفي


نجحت السلطات بدولة المغرب في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”.

وقال البيان الصادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية : فينشط أعضاء هذه الخلية المفككة بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان، بينما العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وذكر البيان أن “هذه العملية الأمنية النوعية، التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع، تمكنت من توقيف 4 متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة”.


وتابع البيان “ كما تم العثور علي معدات شبه عسكرية، من بينها سترة تكتيكية وخودة ومنظار تسديد وقناع، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”.

وأشارت المعلومات الأولية للبحث، حسب البيان إلى أن عناصر هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في عمليات مشبوهة، من أجل توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستيكي اللازمين، استعدادا لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة بغرض المساس بالنظام العام”.

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