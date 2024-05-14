النيجر تحظر على بنين نقل بضائعها من توجو

طبقت النيجر حظرا على بنين يمنعها من نقل بضائعها عبر توجو ومن الآن فصاعدا، سيتم تخصيص جمع البضائع النيجيرية في توجو، بما في ذلك ميناء لومي، "حصريا للمركبات المسجلة في النيجر وتوجو"، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل.

وأوضحت وزارة النقل النيجرية أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاتفاقية الثنائية للنقل البري بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتحتفظ النيجر بالحق في استدعاء بوركينا فاسو ومالي وغانا لهذه العمليات "في حالة الطلب القوي".

وأوضح رئيس وزراء النيجر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوامة من العلاقات المتوترة بين بورتو نوفو ونيامي، التي لم تعيد بعد فتح حدودها "لأسباب أمنية".

ووفقا له، فإن بعض القواعد الفرنسية المتمركزة في بنين "تدرب الإرهابيين" الذين يأتون بعد ذلك إلى "زعزعة استقرار" النيجر.