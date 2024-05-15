تركيا.. حريق ضخم يلتهم «السوق المصري» وسط إسطنبول| فيديو

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير باسم "السوق المصري" وسط إسطنبول بتركيا.

وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت لحظة اندلاع حريق ضخم يلتهم السوق المصري بمنطقة «إمينونو» في وسط إسطنبول.

وقال عمدة الفاتح محمد إرجون توران: "اندلع حريق من مدخنة، وتدخلت فرق الإطفاء لدينا على الفور، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، ويجري إخلاء الدخان الموجود على السطح".



وأكد أنه "لم تحدث أضرار جسيمة في البازار"، مشيرا إلى أن "الحرائق تشكل خطرا كبيرا على المباني التاريخية في المنطقة".