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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 مليارات جنيه قيمة الموازنة.. رئيس رياضة النواب: نسعى لتحقيق مصالح الشباب

اجتماع لجنة الشباب
اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

ناقشت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، موازنة  مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025  والتي بلغت  أربعة مليارات، وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا، وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو  (تسعمائة وسبعة وستون مليونًا، وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي .

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2023/2024 نحو 159.000.000(مائة وتسعة وخمسون مليون جنيه)، أي بزيادة متوقعة تبلغ 29.000.000 (تسعة وعشرون مليون جنيه).

واكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بأن  اللجنة ناقشت العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب خلال دور الانعقاد الحالي وقد تلاحظ لها وجود العديد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المديريات .

وأوضح أن أغلب هذه المشكلات يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الشبابية والرياضية وعدم تطبيق قانون تنظيم الهيئات الشبابية فيما نص عليه من إعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع العام وهي مشكلات منوط بحلها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار إلي أنه ، فضلا عن  ذلك يوجد مشكلات المحافظات الحدودية التي يحتاج شبابها إلى كل الاهتمام من خلال تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة لهم والتوسع في إقامة المنشآت الشبابية والرياضية بها لاحتواء شباب تلك المحافظات وعدم وقوعهم فريسة لجماعات متطرفة تستأثر بهم وتحولهم من طاقات منتجة فعالة إلى قنابل موقوتة فاقدة لهويتها وانتمائها للوطن.

وأكد أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، وحرص على التمكين الفعلي لهم؛ حيث رفعت القيادة السياسية شعار التدريب والتأهيل، وهو ما أسفر عن وجود العديد من القيادات المؤهلة الذين حصلوا على تدريب في عدد من الأماكن المميزة؛ مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب؛ وهو ما يؤكد حرص الرئيس على التمكين الحقيقي للشباب .

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب موازنة مديريات الشباب والرياضة المصروفات المنشآت الشبابية قانون تنظيم الهيئات الشبابية

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