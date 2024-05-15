طلاب حقوق الزقازيق يعقدون محكمة صورية لقضية قتـ ل.. شاهد

أكد الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق انه عقدت الكلية فعاليات المحاكمة الصورية الثانية والتى جسدها طلاب كلية الحقوق، وتناولت أحداث قضايا جريمة قتل تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق،وبحضور كلا من الدكتور مدحت غنايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح التهامي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الهيئات القضائية وطلاب الكلية.

أضاف عميد كلية الحقوق انه قام الطلاب من خلالها بتقديم محاكمة جنائية مكتملة لإحدى جرائم القتل ، حيث لعب الطلاب كافة الأدوار المتدرجة لتقمص الشخصيات المختلفة فقام بعضهم بدور القضاة والبعض الآخر بدور النيابة العامة وآخرون بدور هيئة الدفاع عن المتهم، كما قام بعض الطلاب بأدوار المتهم، والشرطة، والحاجب وآخر بدور كاتب الجلسة، وذلك بهدف تقديم نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية ومحاولة ربط الدراسة الأكاديمية بالواقع التطبيقى والحياة العملية.

جدير بالذكر، أن هذه المحاكمه الصورية تعد الثانية من نوعها والتى سبق وأن نظمتها كلية الحقوق كأحد التدريبات العملية التى تقوم بها الكلية لتدريب طلابها عمليا على موضوعات القانون وتنمية مهاراتهم وصقلها لبناء شخصيتهم وخبراتهم القانونية، والمساعدة في إزالة الرهبة لديهم لأروقة المحاكم بعد تخرجهم واندماجهم في الحياة العملية، الي جانب التوعية بدوافع ونتائج جرائم القتل.

441459796_905472091383099_2694554516754134308_n

441495841_905472074716434_7636817842317943337_n

442393410_905472048049770_8078100524090734110_n

442412374_905472354716406_4003732663657857671_n

442436221_905472248049750_7700630915591954633_n

442441986_905472328049742_6127258592251368087_n

442443785_905472274716414_7544581832910664615_n

442480600_905472388049736_5516446369737527310_n