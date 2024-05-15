طلاب حقوق الزقازيق يعقدون محكمة صورية لقضية قتـ ل.. شاهد

أكد الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق انه عقدت الكلية فعاليات المحاكمة الصورية الثانية والتى جسدها طلاب كلية الحقوق، وتناولت أحداث قضايا جريمة قتل تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق،وبحضور كلا من الدكتور مدحت غنايم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح التهامي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث،وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الهيئات القضائية وطلاب الكلية.
أضاف عميد كلية الحقوق انه قام الطلاب من خلالها بتقديم محاكمة جنائية مكتملة لإحدى جرائم القتل ، حيث لعب الطلاب كافة الأدوار المتدرجة لتقمص الشخصيات المختلفة فقام بعضهم بدور القضاة والبعض الآخر بدور النيابة العامة وآخرون بدور هيئة الدفاع عن المتهم، كما قام بعض الطلاب بأدوار المتهم، والشرطة، والحاجب وآخر بدور كاتب الجلسة، وذلك بهدف تقديم نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية ومحاولة ربط الدراسة الأكاديمية بالواقع التطبيقى والحياة العملية.
جدير بالذكر، أن هذه المحاكمه الصورية تعد الثانية من نوعها والتى سبق وأن نظمتها كلية الحقوق كأحد التدريبات العملية التى تقوم بها الكلية لتدريب طلابها عمليا على موضوعات القانون وتنمية مهاراتهم وصقلها لبناء شخصيتهم وخبراتهم القانونية، والمساعدة في إزالة الرهبة لديهم لأروقة المحاكم بعد تخرجهم واندماجهم في الحياة العملية، الي جانب التوعية بدوافع ونتائج جرائم القتل.