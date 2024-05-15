تفعيلاً لمبادرة كوني قدوة..ندوة تثقيفية عن تحقيق الشمول المالي لعضوات نادي الفتاة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن (الشمول المالي) وذلك بمركز شباب العجمي التابع لإدارة شباب مشتول السوق وبمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام تهاني حسن المدربة الدولية وعضوة المجلس القومى للمرأة بتقديم الندوة والتي أوضحت فيها التعريف بالشمول المالي وأهمية تشجيع السيدات والفتيات على الإستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك وفق برامج تقوم الوزارة بإعدادها وتنفيذها داخل الهيئات الشبابية والرياضية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة.