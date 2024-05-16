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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السويس يعترض على عدم حضور الجماهير في مبارياته بدورة الترقي

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق اعتراض  نادي منتخب السويس على عدم حضور الجماهير في مبارياته بدورة الترقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب اسلام صادق : نادي منتخب السويس يعترض على عدم حضور الجماهير في مبارياته بدورة الترقي.

ويذكر ان تأهل منتخب السويس إلى دورة الترقي إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ستاد بتروسبورت.

 

وسجل هدف منتخب السويس اللاعب محمد شيكا في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

 

وخطف منتخب السويس المقعد الثالث المؤهل للمشاركة في الدورة الرباعية المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز بعد تأهل سبورتنج أمس على حساب المنصورة.

منتخب السويس الرياضي إسلام صادق الجماهير دورة ترقي

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