عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي دائمًا هو المرشح الأبرز للفوز بأي لقب عندما يخوض المباريات النهائية، في ظل امتلاك لاعبيه للخبرات المطلوبة، مشيرًا إلى أن معظم لاعبي الفريق سبق لهم التتويج بدوري الأبطال، والفريق تأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق على حساب مازيمبي الكونغولي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي يتعامل مع كل مرحلة بذكاء شديد، والبعض تصور أن الفريق سيعاني ويتراجع بعد لقاء الزمالك، وإذ بالأحمر ينتفض كالأسد ويهزم مازيمبي الكونغولي ويصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويفوز بـ4 مباريات محلية".

وأضاف: "لاعبو الأهلي يتحملون المسئولية تماما ويعرفون قيمة النهائي القاري أمام الترجي التونسي، والأحمر في أفضل مستوياته الفنية، وقادر على الفوز أمام الترجي، وهناك تطور حدث في الفترة الأخيرة بسبب تدوير اللاعبين وذكاء كولر في التعامل مع الضغوط، والأهلي لن يخسر في تونس".

وواصل: "الأهلي وضع برنامجًا خاصًا للاعبيه في الأحمال التدريبية، ولذلك طلب النادي راحة لاعبيه بعد النهائي الإفريقي، خصوصا أن حسام حسن المدير الفني هو المتسبب في الأزمة الحالية، وزرع الاحباط بداخلنا بدلا من نشر الثقة، ولا أعرف سر وجوده في مباراة بيراميدز وسيراميكا طالما أنه غير مقتنع بلاعبي الدوري.. وحسام حسن كان سيضم عدد كبير من لاعبي الأهلي، ولذلك اطلق تبريرا بأنه لا يوجد لاعبين محليين في الدوري المصري".

وتابع: "الأهلي هو قائد الكرة الإفريقية، وأتوقع بأنه لن يخسر في لقاء الذهاب أمام الترجي في تونس، وهذا ليس تحيزًا للفريق، ولكنه انعكاس طبيعي للمستوى الفني للفريقين، الأهلي أفضل فنيا وتكتيكيا، ووفقا للمعادلة فأن الأهلي هو البطل".

وأشار إلى أن كولر كان حريص بقوة على دراسة الترجي التونسي طوال الأيام الماضية وشاهد العديد من مبارياته، وكذلك محل الأداء قام بتوفير كل المعلومات الفنية عن جميع خطوط فريق الترجي. وقائمة الأهلي تضم العديد من العناصر المميزة، وقادرين على تحقيق نتيجة جيدة، والجميع واثق في اللاعبين.

وأتم: "الجميع يساند ويدعم النادي الأهلي في المباراة المقبلة كما حدث مع نادي الزمالك امام نهضة بركان المغربي في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية، ويوم السبت سيكون الفريق الأحمر قد حسم بنسبة كبيرة تتويجه باللقب القاري بنسبة 80%".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يقرر إلغاء تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عيد الصعود وقمص برية شهيت.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ3 أعياد اليوم |تفاصيل

شوبير يوجه رسالة هامة لمدرب الزمالك بشأن هذا اللاعب

شبانة: الأهلي المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال

مجلس الوزراء السعودي| الموافقة على 15 قرارا هاما.. وتعيينات وترقيات جديدة في المملكة

مشيرة خطاب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان: الوضع بغزة عار على الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-