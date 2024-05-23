تطبيق إنستجرام يحتفل بالسيدات في حملة "صنعتهن إفريقيا أحبهن العالم 2024"

22 مايو 2024 - احتفالاً بيوم أفريقيا في 25 مايو، أطلق تطبيق إنستجرام حملته الدولية والأفريقية "صنعتهن إفريقيا، أحبهن العالم". في سابقة هي الأولى من نوعها، تحتفي حملة إنستجرام هذا العام بالسيدات الأفريقيات ذوات التأثير الواسع، وتسلط الضوء على أربع نساء رائدات من القارة والشتات يتمتعن بحضور على الساحة العالمية بفضل مواهبهن الاستثنائية وشغفهن في مجالات الرياضة، الترفيه، والموسيقى.

وفي عامها الرابع، تتصدر حملة عام 2024 سيدات من نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، ولأول مرة من مصر. إنيولا ألوكو، بونتل موديسيل، فيكتوريا كيماني، وتسنيم العايدي يروين قصصهن الملهمة في أربعة أفلام قصيرة جميلة تسلط الضوء على نجاحاتهن، وتحدياتهن، وشغفهن. تم تصوير الأفلام بالتعاون مع خمس مخرجين صاعدين: هيا خيرت من مصر، مايكل رودريك من جنوب أفريقيا، نياشا كاداندرا من كينيا، وعالية مكاي المخرجة النيجيرية المقيمة بلندن بمشاركة المخرج شهروز خان. تعمل هذه الأفلام على تعزيز الأصوات والقصص الفريدة للنساء اللواتي يغيرن نظرة العالم إلى أفريقيا.

وفي إطار الحملة، يتعاون تطبيق إنستجرام أيضًا مع صنّاع المحتوى الأفارقة المحليين لاستضافة النسخة الثالثة من تحدي المجتمع “#ShareYourAfrica”، الذي يجمع بين صنّاع المحتوى الناشئين والراسخين، لإنشاء حركة توعية والاحتفال بقيمة أن تكون أفريقياً.

وفي معرض حديثها عن الحملة، قالت كيزيا أنيم-أدو، مديرة الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في ميتا: "للسنة الرابعة على التوالي، نحن متحمسون للغاية لتسليط الضوء والاحتفاء ببعض النساء الرائعات من جميع أنحاء القارة وخارجها اللواتي لهن تأثير ملحوظ على مستوى العالم. هؤلاء نساء يساهمن في تشكيل السردية النسائية الأفريقية بشكل إيجابي وإلهام التغيير عبر مجالات كرة القدم، والموسيقى، والترفيه، والثقافة. وباعتبارها منصة متجذرة بعمق في الثقافة والتواصل، توفر إنستجرام مساحة مثالية لعرض الشغف والإبداع، وإلهام الجماهير في جميع أنحاء العالم."

تعرفوا على نجمات حملة "صنعتهن إفريقيا وأحبهن العالم" لعام 2024

● بونتل موديسيل (جنوب أفريقيا): راقصة حائزة على عدة جوائز، وشخصية مؤثرة في صناعة الترفيه في جنوب إفريقيا. فازت بونتل بالعديد من الجوائز، بما في ذلك "جائزة أكاديمية السينما الأفريقية" وسافرت حول العالم لعرض مهاراتها الرائعة في فن الرقص.

● إنيولا ألوكو (نيجيريا): رائدة في كرة القدم النسائية جعلت منها إسهاماتها شخصية مؤثرة في عالم الرياضة. لعبت إنيولا لبعض أندية كرة القدم الرائدة في العالم، وصنعت التاريخ مؤخراً عندما أصبحت أول امرأة أفريقية تدخل مجلس إدارة أحد نوادي الدرجة الأولى عند انضمامها لمجلس إدارة نادي كرة القدم الإيطالي النسائي FC Como Women.

● فيكتوريا كيماني (كينيا): مغنية، وكاتبة أغاني، وممثلة، وفنانة معروفة بمزيجها المميز من موسيقى الآر أند بي، والأفروبوب، والهيب هوب. لقد شقت طريقا ناجحًا في المشهد الموسيقي الأفريقي وخارجه، بالتعاون مع فنانين محليين وعالميين معروفين، وقد أشارت إليها جوائز جرامي ذات مرة باسم "أفضل سر محفوظ في كينيا".

● تسنيم العايدي (مصر): مغنية وكاتبة أغاني ذات صوت قوي حازت أغانيها على شهرة عالمية. بدأت تسنيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت بإعادة غناء أعمال موسيقية معروفة إلى جانب تقديمها لأغانيها الأصلية. حققت انتشاراً واسعاً بعد إصدار نسختها من أغنية شعبية، واليوم لديها جمهور متزايد يبلغ حوالي 2 مليون متابع على إنستجرام، و3 ملايين على تيك توك، وأكثر من 100 مليون مشاهدة مجمعة لموسيقاها!

لمشاهدة كل من الأفلام القصيرة، تابعوا السيدات الأربع على إنستجرام أو عبر صفحة ميتا أفريقيا على فيسبوك.