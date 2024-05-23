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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر

صدى البلد

افتتحت صباح اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها المكسيك حتى 27 مايو الجاري، بمشاركة منتخب مصر.

وفي طابور حفل الافتتاح حمل هانى عبد الهادى لاعب المنتخب الوطني علم مصر، وساعده الدكتور لؤي الصباحى طبيب المنتخب.

وأكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة المنتخب في المكسيك، أن اللاعبين تدربوا أمس الأربعاء بشكل جيد، وكانت التدريبات أفضل من اليوم الأول بعد اعتياد البعثة على تغيير الساعة البيولوجية، حيث أن فارق التوقيت بين مصر والمكسيك 9 ساعات كاملة.

وأوضح يحيى أن بعثة المنتخب تقيم في مدينة أكابولكو المكسيكية، وهى مدينة ساحلية تبعد عن العاصمة مكسيكو سيتي حوالى 900 كليو مترًا، وقد تعرضت لإعصار عنيف أواخر العام الماضي دمر المدينة، ويتم حاليا إعادة إعمارها من جديد.

واختار الجهاز الفني لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي قائمة تضم 8 لاعبين للمشاركة في كأس العالم بالمكسيك، حيث يشارك 5 لاعبات وهن: أميمة عمر، إيناس الجبالي، أماني الدسوقي، صباح محمد، أمل محمود حنفي، ويشارك 4 لاعبين وهم: هاني عبد الهادي، طه عادل، محمود صبري، هادي صموائيل.

ويترأس البعثة محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، وشعبان الدسوقي مدربًا عامًا، هاني محمد مدرب، لؤي الصباحي طبيب المنتخب، علي محمد إداري المنتخب.

وكان المنتخب قد دخل معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، والتي تعد آخر محطات التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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