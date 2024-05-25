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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: قرارت العدل الدولية أوامر لإسرائيل وليست مطالب.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور ايمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم بحق إسرائيل تعتبر أوامر الزامية ، وامر بان تسمح إسرائيل للامم المتحدة بالتحقيق في الاوضاع في غزة .

وتابع الدكتور أيمن سلامة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن القرار ألزم إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة ، وهناك ضرورة لتنفيذ إسرائيل لكل الاوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن"، بشأن الحرب على غزة.

وكانت العدل الدولية طلبت اليوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب افريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.

الدكتور أيمن سلامة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إيمن سلامة برنامج التاسعة قرار محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية

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